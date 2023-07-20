Тимофеева разгромила Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Сегодня, 14:37
Россиянка Мария Тимофеева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира WTA в Будапеште (Венгрия) — 6:1, 6:1. Матч длился 58 минут.
У Тимофеевой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 из 7 реализованных брейк-пойнта. У Шнайдер — 3 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Тимофеева вышла в четвертьфинал и сыграет со словенкой Каей Юван.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Тимофеева (Россия, LL) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:1