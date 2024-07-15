Тимофеева сыграет с Соснович во втором круге турнира в Будапеште

Белорусская теннисистка Александра Соснович в первом круге турнира в Будапеште обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 30-летней белоруски 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Соснович встретится с россиянкой Марией Тимофеевой. Будапешт (Венгрия) Турнир WTA Hungarian Grand Prix Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Томова (Болгария, 2) — 2:6, 6:2, 6:4