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Сегодня, 21:13

Тимофеева сыграет с Соснович во втором круге турнира в Будапеште

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Александра Соснович в первом круге турнира в Будапеште обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 2:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 30-летней белоруски 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Соснович встретится с россиянкой Марией Тимофеевой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Томова (Болгария, 2) — 2:6, 6:2, 6:4

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