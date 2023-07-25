Тимофеева вылетела в первом круге турнира в Гамбурге

Россиянка Мария Тимофеева проиграла нидерландке Аранче Рус в первом круге турнира WTA в Гамбурге (Германия) — 2:6, 6:4, 1:6. Матч длился 2 часа 22 минуты.

Тимофеева совершила за игру 3 двойных ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. У Рус — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 15 брейк-пойнтов.

Во втором круге Рус сыграет с аргентинкой Надей Подороской.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аранча Рус (Нидерланды, 7) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:2, 4:6, 6:1