Томлянович вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла японку Киоку Окамуру со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 31-летней австралийки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. Во втором круге Томлянович встретится с американкой Пейтон Стирнс. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Айла Томлянович (Австралия) — Киока Окамура (Япония, Q) — 3:6, 6:1, 6:2