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1 апреля, 01:31

Томлянович вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла японку Киоку Окамуру со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 31-летней австралийки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге Томлянович встретится с американкой Пейтон Стирнс.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Киока Окамура (Япония, Q) — 3:6, 6:1, 6:2

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