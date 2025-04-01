Томлянович вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

1 апреля, 01:31
Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла японку Киоку Окамуру со счетом 3:6, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 31-летней австралийки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге Томлянович встретится с американкой Пейтон Стирнс.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Киока Окамура (Япония, Q) — 3:6, 6:1, 6:2