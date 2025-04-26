Кончита Мартинес: «Андреева уже способна выиграть турнир «Большого шлема»

Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой выразила уверенность в том, что ее подопечная готова к победе на турнире «Большого шлема».

«У нас отличная связь, мы хорошо понимаем друг друга и наслаждаемся процессом. Мирра уже способна выиграть турнир «Большого шлема». Безусловно, добиться этого крайне непросто, и никогда нельзя заранее предугадать, когда это случится. Однако, несмотря на юный возраст, у Андреевой уже есть необходимый уровень для такой победы. Остается только посмотреть, когда она сможет ее одержать», — цитирует Мартинес сайт турнира в Мадриде.

17-летняя теннисистка занимает 7-е место в рейтинге WTA.