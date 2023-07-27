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Сегодня, 13:45

Французский тренер Мирры Андреевой: «У нее неограниченный потенциал, но прибавлять надо во всем»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар считает, что у 16-летней россиянки неограниченный потенциал, но для его реализации спортсменке нужно серьезно работать.

— Взрослый и юниорский теннис — очень разный. Какие качества помогли Мирре настолько стремительно ворваться в турниры WTA? И какие элементы игры ей по-прежнему требуется «подкрутить» в наибольшей степени?

— Думаю, она поняла разницу в подходе к матчам профессионалов и юниоров. Когда в третьем круге «тысячника» в Мадриде она обыграла Магду Линетт (19-ю на тот момент ракетку мира из Польши, полуфиналистку Australian Open-2023. — Прим. И.Р.), та в раздевалке подошла к ней, поздравила и выразила восхищение ее волей и отношением к игре. Она увидела, что профессионалы не сходят с ума от поражений, даже если ты, будучи в топ-20 мирового рейтинга, проиграла 16-летней девочке. До того то же самое было, когда она в предыдущем круге обыграла бразильянку Беатрис Аддад Майю, 14-ю ракетку мира. Мирра поняла, что на топ-уровне ты не можешь вести себя как юниор, жаловаться и так далее.

А прибавлять надо во всем. При том что у нее неограниченный потенциал. Ей надо немного прибавить в атлетизме, мощи ударов, а также укороченных ударах и игре с лета. Подача уже хороша, но еще есть приличный резерв для роста. Для меня это суперэмоциональный проект, и я очень хочу помочь этому прогрессу!

— Правильно ли я понимаю, что переломным моментом для Мирры стал именно Мадрид, который она начинала еще будучи 15-летней и стала первой теннисисткой такого возраста в мире, прошедшей три раунда в «тысячнике»?

— Для вас, прессы, может, и да. Но мы видели большие изменения раньше, в предшествующие недели. Швейцария, два выигранных там турнира ITF, на мой взгляд, были более важны. Но Мадрид стал той точкой, когда она вышла на широкую публику и о ней узнало гораздо большее количество людей.

Еще в прошлом октябре Мирра играла на своем первом турнире WTA в тунисском Монастире и вела 3:1 в третьем сете против Анастасии Потаповой. Но тогда она выиграть не смогла, поскольку, видимо, слишком рано задумалась о близости победы. Это тоже был большой и ценный опыт — и когда в третьем круге Уимблдона в этом году она обыграла ту же Потапову в двух сетах, можно было увидеть, что уроки из того матча извлечены! Но при этом матч в Монастире, несмотря на поражение, показал ей, что ее уровень уже позволяет играть и выигрывать на таком уровне.

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, в котором уступила американке Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).

Мирра Андреева и&nbsp;Жан-Рене Линар. «Мирра никогда не говорила мне, что хочет играть за другую страну». Интервью тренера юной теннисистки

Теннис
Жан-Рене Лиснар
Мирра Андреева
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