Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:15

Тренер Кудерметовой рассказал о письме спортсменок против WTA

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» рассказал о письме спортсменок против WTA.

— Речь в этом письме не идет о деньгах, ключевая деталь в другом. В последнее время так получилось, что игроки недовольны и несогласны с позицией WTA по многим моментам. Наверное, если посмотреть историю, вы увидите, как лидирующие теннисистки в борьбе отбивали и отбили право стать во главе этой ассоциации, чтобы принимать решения на основе желания и воли самих игроков. Это был очень большой шаг и большая победа для девушек в теннисе. В последние годы почему-то мы видим обратную тенденцию. Игроки сейчас лишены возможности принимать решения самостоятельно. И в этом письме игроки высказали, чем они на сегодняшний день недовольны.

Это и расписание турниров, и распределение призовых, и рекламные моменты. Даже бытовые детали, которые, к сожалению, легко решить, но мало что делается для игроков в этом направлении. Основной посыл письма был в том, чтобы создать некий альянс игроков, чтобы у них был свой представитель, кто мог бы отстаивать интересы теннисисток, их мнение, желания и взгляды на теннис. Так, как WTA изначально и была задумана. Раньше именно игроки решали, как ассоциация будет двигаться дальше. Сейчас идет борьба за возвращение теннисисткам своих позиций. Чтобы они могли свободно высказываться и иметь больше влияния на будущее своего вида спорта, — сказал Демехин «СЭ».

Вероника Кудерметова и&nbsp;Сергей Демихин. «В общении с игроками разделяем человеческие отношения и политику». Позиция тренера Кудерметовой
Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Гол и пас Миранчука вывели «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
В МИД РФ назвали Киев полигоном для испытаний методов цифровой борьбы с Москвой
В США заявили об игнорировании Вашингтоном проблем страны из-за Украины
ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ под Артемовском
В ООН после трагедии в Белгороде указали на важность всех гражданских жизней
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер Кудерметовой Демехин — о календаре WTA: «Расписание очень жесткое. Никто не считается со здоровьем игроков»

Россиянка Панова не смогла пройти в финал парного турнира в Брисбене