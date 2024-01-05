Тренер Кудерметовой рассказал о письме спортсменок против WTA

Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» рассказал о письме спортсменок против WTA.

— Речь в этом письме не идет о деньгах, ключевая деталь в другом. В последнее время так получилось, что игроки недовольны и несогласны с позицией WTA по многим моментам. Наверное, если посмотреть историю, вы увидите, как лидирующие теннисистки в борьбе отбивали и отбили право стать во главе этой ассоциации, чтобы принимать решения на основе желания и воли самих игроков. Это был очень большой шаг и большая победа для девушек в теннисе. В последние годы почему-то мы видим обратную тенденцию. Игроки сейчас лишены возможности принимать решения самостоятельно. И в этом письме игроки высказали, чем они на сегодняшний день недовольны.

Это и расписание турниров, и распределение призовых, и рекламные моменты. Даже бытовые детали, которые, к сожалению, легко решить, но мало что делается для игроков в этом направлении. Основной посыл письма был в том, чтобы создать некий альянс игроков, чтобы у них был свой представитель, кто мог бы отстаивать интересы теннисисток, их мнение, желания и взгляды на теннис. Так, как WTA изначально и была задумана. Раньше именно игроки решали, как ассоциация будет двигаться дальше. Сейчас идет борьба за возвращение теннисисткам своих позиций. Чтобы они могли свободно высказываться и иметь больше влияния на будущее своего вида спорта, — сказал Демехин «СЭ».