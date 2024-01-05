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Тренер Кудерметовой — о смене гражданства: «Надо быть спортсменом, чтобы понять, что они чувствуют»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» высказался о смене гражданства спортсменами.

— Со своей стороны я бы не хотел занимать позицию категорически одной из сторон в этом вопросе, потому что мне как спортсмену, отдавшему всю сознательную жизнь спорту, легко понять этих людей, что они чувствуют. Когда в один момент им говорят, что спорт для них закончен в связи с политикой. С моментами, которые от тебя даже не зависят. Тут надо быть спортсменом, чтобы понимать, что они чувствуют. У этих людей не было детства, многих радостей юности, той же первой ранней любви... И все было принесено в жертву достижениям в спорте.

Иногда в этот спорт приходят сами, чаще всего приводят родители в раннем детстве... Но в такой момент ты об этом даже не думаешь. Тебе сказали, что надо заниматься, ты идешь тренироваться. И вот представьте себе мысли этих людей, которые ничего в жизни не видели. Не видели той жизни, которую прожил обычный человек. И вот ему в один момент говорят, что все твои мечты, все твои планы... Все, ради чего ты жил и как ты жил... Забудь об этом, брось то, что ты умеешь. Забудь про упущенное время, забудь, что ты оставил к 20 годам все свое здоровье ради спорта... Бросай это все и меняй кардинально свою жизнь. Иди в институт, получай второе образование, меняй сферу деятельности и начинай жизнь с нуля. Только спортсмен поймет в такой ситуации спортсмена, так что осуждать никого точно не хочется. Надо попасть в шкуру человека, чтобы понять, что он чувствует. Каждая история уникальная, и каждый человек сам для себя решает, что для него приемлемо, а что нет, — сказал Демехин «СЭ».

Вероника Кудерметова и&nbsp;Сергей Демихин. «В общении с игроками разделяем человеческие отношения и политику». Позиция тренера Кудерметовой
Вероника Кудерметова
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