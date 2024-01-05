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Допинг

Сегодня, 09:45

Тренер Демехин — о допинге: «Живешь постоянно в подвешенном состоянии — не понимаешь, что можно, что нельзя»

Тренер Кудерметовой высказался с критикой существующей в современном спорте антидопинговой системы
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Сергей Демехин, который работает с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в интервью «СЭ» высказался с критикой существующей в современном спорте антидопинговой системы.

— Перегибы есть. Односторонние жесткие правила. Когда есть какие-то вопросы, трудно получить конкретику. Например, ты заболел, тебе нужен препарат закапать в нос, брызнуть в горло, что-то банальное, что увидишь в аптеке... Но ведь в половине самых рядовых препаратов содержится допинг. При этом на практике эти препараты никак не влияют на твою физическую форму: от того, что ты брызнешь в нос средство от насморка, ты не станешь бегать быстрее. Тем не менее это допинг. Впрочем, дело не в этом. Пока ты составишь запрос, получишь ответ, можно ли тебе этот препарат принимать, ты уже или вконец разболеешься, или успеешь сам выздороветь без помощи фармацевтики.

Я уже молчу о том, чтобы принять витамины или народные средства, иван-чай например. Отправишь запрос по препарату и получишь отписку, что вещество не найдено в списках на допинг, но никаких гарантий, что там запрещенного вещества нет, оно может содержаться там. Непонятно, где производился этот чай, какие там примеси... Вся ответственность на спортсмене. Так что много невнятных ответов на конкретные вопросы. Теннисистам перед поездками в Китай и Мексику советуют отказаться от свинины. В мясе там иногда обнаруживают повышенное содержание каких-то гормонов. Это мясо вырастили с помощью гормональных веществ, и это отразится в результате в тестах. Доказать потом, что это было мясо, очень сложно. А где гарантия, что эта мексиканская свинина не окажется в другой стране и ты там ее съешь? Вообще теперь без мяса жить? И потом пойди докажи, что ты чист.

Постоянно живешь в подвешенном состоянии, когда не понимаешь, что можно делать, а что нельзя. Балансируешь на канате. Понимаешь: вроде бы это обычный лист вишни, он поможет тебе поднять иммунитет. Но в правилах сказано, что это неизвестное нам вещество и без дополнительных лабораторных исследований гарантировать вам чистоту никто не может. Так что ответственность всегда на самом спортсмене. Но что нам, самим делать лабораторные анализы? Много подводных камней, так что Джокович далеко не первый, кто ругает чрезмерно жесткие рамки спортсменов по допингу, — сказал Демехин.

Вероника Кудерметова и&nbsp;Сергей Демихин. «В общении с игроками разделяем человеческие отношения и политику». Позиция тренера Кудерметовой

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Теннис
Вероника Кудерметова
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