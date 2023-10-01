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Сегодня, 12:58

Тренер Янчук назвал причины успеха Кудерметовой на турнире в Токио

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио (Япония).

В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку Джессику Пегулу (4-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1.

«Кудерметова здорово играла всю эту неделею, она обыгрывала очень сильных соперниц. У нее огромный опыт и высокий уровень мастерства, что она и показала на турнире. Она показывала стабильную игру, поэтому и выигрывала, хотя нельзя сказать, что победы были простыми, перед этим она долго играла с Анастасией Павлюченковой, которая тоже возвращается на свой высокий уровень», — цитирует Янчука ТАСС.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2).

Источник: ТАСС
Теннис
Вероника Кудерметова
Виктор Янчук
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