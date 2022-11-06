Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на Итоговом турнире WTA

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на Итоговом турнире WTA.

Американка не смогла выиграть три игры в одиночке и три в паре с Кори Гауфф.

«Я бы хотела показать болельщикам большее. Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни. Однако для меня такая честь попасть в самую потрясающую группу девчонок. Желаю им всем успехов на турнире, мы все так многим можем гордиться», — написала Пегула в своем Twitter-аккаунте.

Из группы Трэйси Остин в плей-офф Итогового турнира WTA вышли Ига Свентек и Каролин Гарсия, из группы Нэнси Ричи — Мария Саккарии Арина Соболенко.