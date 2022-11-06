Сегодня, 13:00
Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на Итоговом турнире WTA.
Американка не смогла выиграть три игры в одиночке и три в паре с Кори Гауфф.
«Я бы хотела показать болельщикам большее. Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни. Однако для меня такая честь попасть в самую потрясающую группу девчонок. Желаю им всем успехов на турнире, мы все так многим можем гордиться», — написала Пегула в своем Twitter-аккаунте.
Из группы Трэйси Остин в плей-офф Итогового турнира WTA вышли Ига Свентек и Каролин Гарсия, из группы Нэнси Ричи — Мария Саккарии Арина Соболенко.