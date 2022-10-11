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Сегодня, 01:04

Тревизан вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан в первом круге турнира в Сан-Диего обыграла Марию Осорио со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Итальянка сделала 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Тревизан встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) — Камила Осорио (Колумбия, Q) — 6:3, 6:4

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