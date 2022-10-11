Тревизан вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Сегодня, 01:04
Итальянская теннисистка Мартина Тревизан в первом круге турнира в Сан-Диего обыграла Марию Осорио со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Итальянка сделала 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Тревизан встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) — Камила Осорио (Колумбия, Q) — 6:3, 6:4