Украинка Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку россиянке Кудерметовой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой (7:5, 5:7, 6:2) после победы в полуфинале «Мастерса» в Риме.

«Не секрет, почему я не стала жать ей руку. Да, это спорт. Но это еще и вопрос политики. Так что в этом жесте нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо», — цитирует Калинину РИА «Новости Спорт».

Кудерметова также прокомментировала этот эпизод, отметив, что все спортсмены находятся на турнире только для того, чтобы играть в теннис.

«Неважно, из какой ты страны. Мы спортсмены, и этим все сказано. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — сказала россиянка.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина объяснила, за счет чего Калинина победила Кудерметову.

Финал «Мастерса» в Риме пройдет 20 мая. За титул Калинина сыграет с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной.