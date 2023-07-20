Байндль обыграла Тот во втором круге турнира в Будапеште, ранее венгерка в скандальном матче прошла китаянку Шуай

Украинка Катерина Байндль обыграла венгерку Амариссу-Киару Тот во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 6:1. В первом круге Тот в скандальном матче обыграла китаянку Чжан Шуай, которая снялась с игры после панической атаки. В четвертьфинале Байндль встретится с венгеркой Фанни Столлар. Будапешт (Венгрия) Турнир WTA Hungarian Grand Prix Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Катерина Байндль (Украина) — Амарисса Тот (Венгрия, WC) — 6:3, 6:1