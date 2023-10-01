Калинина победила Вондроушову в первом круге турнира в Пекине

Сегодня, 09:31
Украинка Ангелина Калинина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 1:6, 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.
Ее следующим соперником станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Коко Гауфф (США, 3).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 1:6, 6:4, 6:1
Дарья Сэвилл (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 6:2
Ясмин Паолини (Италия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — 3:6, 6:4, 6:4