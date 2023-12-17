Украинка Костюк отказалась играть с Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась играть с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции, сообщает пресс-служба соревнований. Причиной такого решения Костюк стала «геополитическая ситуация в Украине».

21-летняя Костюк в финальном матче заменила хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. 16 декабря Андреева в другом полуфинальном матче обыграла Варвару Грачеву, выступающую за Францию с 2023 года. Так образовался финал Андреева — Костюк.

Раннее 16-летняя Мирра Андреева была признана новичком года по версии WTA.