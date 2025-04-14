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14 апреля, 13:29

Украинка Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марта Костюк.
Фото Getty Images
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Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире в Штутгарте.

22-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что получила травму и не сумеет выступить на турнире. В первом круге Костюк должна была сыграть против россиянки Мирры Андреевой.

«К сожалению, травма, которую я получила во время последнего матча Кубка Билли Джин Кинг, не позволит мне восстановиться вовремя, и в этом году я не смогу сыграть в Штутгарте. Прошу прощения у фанатов и очень благодарю за вашу поддержку. Надеюсь увидеть всех вас в Штутгарте в следующем году», — написала Костюк.

В прошлом году Костюк вышла в финал турнира в Штутгарте, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (2:6, 2:6).

Теннис
Марта Костюк
Мирра Андреева
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