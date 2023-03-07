Украинская теннисистка Костюк объяснила отказ пожать руку россиянке Грачевой

Теннисистка Марта Костюк объяснила, почему после финала турнира в Остине отказалась от традиционных рукопожатий с Варварой Грачевой, информирует РИА Новости со ссылкой на портал «Большой теннис Украины». После окончания встречи спортсменки не пожали друг другу руки и отказались от традиционного совместного фото с призами.

«Мое поведение было продумано заранее, — заявила Костюк. — Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее».

Украинская теннисистка подчеркнула, что для организаторов турнира это не стало сюрпризом — она предупредила их, что не будет пожимать руку и делать фото.

«Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», — сказала Костюк.

В 2022 году на Открытом чемпионате США 2022 года Костюк отказалась пожимать руки белорусским теннисисткам Александре Соснович и Виктории Азаренко.