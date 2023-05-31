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Сегодня, 15:42

Украинская теннисистка Свитолина раскритиковала бойкот турниров с участием россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
Элина Свитолина.
Фото Reuters
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Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не понимает решения запретить спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

В&nbsp;МОК заявили, что правительства не&nbsp;должны решать, какие спортсмены могут участвовать в&nbsp;международных соревнованиях. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

Соответствующий указ был опубликован министерством молодежи и спорта страны в апреле. Свитолина назвала такую позицию «выстрелом себе в ногу».

«Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу», — приводит слова теннисистки РИА «Новости» со ссылкой на ua.tribuna.com.

Украинка подчеркнула, что теперь многие спортсмены не могут выступать и представлять страну.

«Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю позиции Минспорта. Они выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а это приказ», — сказала Свитолина.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP и WTA в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Теннис
Элина Свитолина
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