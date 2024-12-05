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Сегодня, 09:48

Украинскую теннисистку Олейникову попросили сменить форму из-за надписи в поддержку ВСУ

Сергей Разин
корреспондент
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Украинскую теннисистку Александру Олейникову после победы в турнире во Флорианополисе над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой (6:4, 6:0) попросили сменить форму для участия в следующих матчах турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на Tribuna.com.

На форме Олейниковой была реклама сайта, направленного на сбор средств в поддержку ВСУ. Сама 23-летняя украинка не согласна с позицией WTA, однако она заявила, что не может обжаловать решение из-за недостаточной конкретики в правилах.

Олейникова занимает 297-е место в рейтинге WTA.

Источник: ТАСС
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