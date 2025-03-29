В Госдуме не стали осуждать Касаткину за смену гражданства

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство и представлять Австралию.

«Это ее жизнь и личное дело. В самом деле, она одна из лучших наших теннисисток. Нет ничего сверхъестественного в том, что она решила сменить гражданство. Сейчас многие это делают: кто-то получает иностранное, а кто-то российское. Главное, чтобы Дарья не забывала, что Россия в виде федерации тенниса, Тарпищева, тренеров сделала для нее максимум, чтобы она реализовалась как теннисистка. Конечно, она и сама очень талантлива, мы все радовались ее победам и огорчались ее поражениям, но и страна сделала для нее многое как для спортсменки», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также отметил, что на решение Касаткиной сменить гражданство могли повлиять отношения с бывшей фигуристкой Натальей Забияко.

«Ее пристрастия, о которых она сама откровенно заявляла — окей, это ее жизнь. Дарья может жить с кем и как хочет. Мы и большинство россиян это не разделяем, но все же с пониманием к этому относимся. Наверное, ей там будет лучше. Возможно, там ей будет комфортнее со своей спутницей. Пускай играет за Австралию. Будем честны, у нас и так огромное количество молодых и классных теннисисток, которые и дальше будут добиваться успехов при поддержке российской школы», — добавил Свищев.

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Денис Сафронов