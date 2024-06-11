В министерстве спорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян высказался о возможных переходах российских спортсменов в сборную Армении.

«Если будут такие спортсмены и наши коллеги из России будут не против, мы запустим этот процесс. Для нас очень важно, чтобы смена гражданства была по принципу взаимодействия сторон. Мы не собираемся никого красть. Когда наши коллеги из России дадут свое соглашение, в таком случае мы сделаем шаги по тому или иному спортсмену», — приводит слова Гилояна Metaratings.ru.

Ранее Гилоян сообщил, что российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, будет выступать за сборную Армении.