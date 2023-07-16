В Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск россиян до турниров в стране

Министерство спорта и туризма Польши не имеет полномочий, чтобы повлиять на допуск спортсменов до турниров на территории страны.

«Международные федерации, управляющие видами спорта, являются независимыми организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма Польши нет правовых инструментов влияния на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями. При этом подчеркнем, что министерство активно добивается отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Заявление касается списка участниц турнира WTA в Варшаве, куда вошли россиянки Маргарита Бетова и Вера Звонарева, а также белоруска Александра Соснович. В квалификации заявлена россиянка Валерия Савиных.

Ранее стало известно, что организаторы «челленджера» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире.