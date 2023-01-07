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Сегодня, 09:46

В первом круге Аделаиды-2 Касаткина сыграет с Рыбакиной, Кудерметова — с Азаренко

Мария Гусева
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Прошла жеребьевка второго турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдет с 9 по 14 января. Стали известны соперницы российских теннисисток.

Дарья Касаткина в первом круге сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Людмила Самсонова встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Вероника Кудерметова проведет матч с белоруской Викторией Азаренко. Екатерина Александрова сыграет с австралийкой Джейми Форлис.

Полячка Ига Швентек снялась с турнира, ее номер в сетке получила француженка Каролин Гарсия. Второй номер — у представительницыТуниса Онс Жабер. Они начнут турнир со второго круга.

В первом круге также сыграют: Гарбинье Мугуруса (Испания) — Белиндой Бенчич (Швейцария), Паула Бадоса (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония).

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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