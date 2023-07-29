В WTA выступили с заявлением после недопуска российской теннисистки на территорию Чехии

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением после того, как российскую теннисистку не пустили на территорию Чехии для участия в одном из турниров.

В пятницу, 28 июля стало известно, что неназванной спортсменке из России не разрешили въехать в Чехию для выступления на Prague Open. Отмечалось, что организаторы соревнований сообщили другим россиянам и представителям Белоруссии, что они могут не приезжать для участия в турнире.

«Правила гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основании их заслуг, без дискриминации. Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, связанные со сложными геополитическими проблемами», — приводит «РИА Новости» текст заявления WTA.

2 июля правительство Чехии одобрило запрет на участие российских спортсменов в любых соревнованиях и матчах, которые проходят на территории этой страны.

Турнир Prague Open пройдет с 29 июля по 6 августа в Праге.