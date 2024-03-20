Тимофеева обыграла Грачеву в турнире в Майами

20 марта, 19:29
Россиянка Мария Тимофеева обыграла представляющую Францию Варвару Грачеву в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 21 минуту.
Тимофеева сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Грачевой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Тимофеева во втором круге встретится с чешкой Линдой Носковой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Тимофеева (Россия, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 6:3, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 6:2
Слоан Стивенс (США) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:2, 6:3