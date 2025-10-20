Грачева победила Ван Синьюй в первом круге турнира в Токио

Теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, победила китаянку Ван Синьюй в первом круге турнира в Токио — 4:6, 6:3, 6:4.

25-летняя Грачева сделала 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее 24-летней соперницы 6 подач навылет, 3 двойные ошибки, 5 реализованных брейкпойнтов из 9.

Во втором круге Грачева сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, Q) — Ван Синьюй (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4