Васильев назвал Мирру Андрееву лучшей спортсменкой года в 2024 года

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выбрал лучшую спортсменку России в 2024 году.

«Андреева вроде бы неплохо выступала, серебряный призер Олимпийских игр. Хорошо, можно ее назвать лучшей спортсменкой года, все-таки медаль Олимпиады — это достойный результат. А так жалко, конечно, что во многих видах спорта наши спортсмены не имеют возможности проявить себя на международной арене», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.