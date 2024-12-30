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Васильев назвал Мирру Андрееву лучшей спортсменкой года в 2024 года

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выбрал лучшую спортсменку России в 2024 году.

«Андреева вроде бы неплохо выступала, серебряный призер Олимпийских игр. Хорошо, можно ее назвать лучшей спортсменкой года, все-таки медаль Олимпиады — это достойный результат. А так жалко, конечно, что во многих видах спорта наши спортсмены не имеют возможности проявить себя на международной арене», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.

Источник: vseprosport.ru
Дмитрий Васильев (биатлон)
Мирра Андреева
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