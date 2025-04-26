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Сегодня, 19:28

Васильев считает, что Касаткина по глупости сожгла мосты с Россией

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова теннисистки Дарьи Касаткиной о ситуации с ее жизнью в России.

Ранее 27-летняя спортсменка призналась, что ей пришлось сменить гражданство на австралийское, потому что в России она не могла жить свободно и открыто, как хотела.

«Очень жалко девочку. Касаткина только начинает свою жизнь, а уже наделала кучу опрометчивых заявлений. По мере взросления и сравнения жизни в разных странах она все равно придет к выводу, что дома, то есть на родине, в России, всегда лучше. Но по глупости своей она сожгла мосты с Россией такими заявлениями», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Чемпион мира считает, что Касаткина руководствуется только эмоциями, а не здравым смыслом.

Впервые под австралийским флагом экс-россиянка выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля. Во время соревнований в Мадриде она рассказала, что после смены гражданства старалась не читать российскую прессу, чтобы огородить себя от негатива.

Касаткина является победительницей восьми турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент теннисистка занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Источник: ВсеПроСпорт
Теннис
Дарья Касаткина
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