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Сегодня, 15:13

Звонарева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо

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Россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо. Соперница Звонаревой по матчу второго круга Клара Таусон из Дании отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу россиянки.

В четвертьфинале Звонарева сыграет против победительницы встречи Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Тамара Корпач (Германия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия, WC) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 1:0 — отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/Ningbo/2023/
Вера Звонарева
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