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14 апреля, 07:13

Вероника и Полина Кудерметовы поднялись на одну позицию в рейтинге WTA

Руслан Минаев
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Российские теннисистки Вероника и Полина Кудерметова поднялись на одну строчку в рейтинге WTA.

Вероника занимает 51-е место, а ее сестра Полина — 54-е.

В топ-10 рейтинга без изменений: лидирует белоруска Арина Соболенко, в тройке идут полька Ига Свентек и американка Джессика Пегула. Россиянка Мирра Андреева занимает 7-е место.

Рейтинг WTA от 14 апреля:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 541

2. Ига Свентек (Польша) — 7470

3. Джессика Пегула (США) — 6101

4. Коко Гауфф (США) — 6063

5. Мэдисон Киз (США) — 4999

6. Ясмин Паолини (Италия) — 4843

7. Мирра Андреева (Россия) — 4775

8. Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4243

9. Паула Бадоса (Испания) — 3821

10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808

13. Диана Шнайдер (Россия) — 2913

19. Людмила Самсонова (Россия) — 2150

22. Екатерина Александрова (Россия) — 1913

31. Анна Калинская (Россия) — 1622

38. Анастасия Потапова (Россия) — 1384

49. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173

51 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1083

54 (55). Полина Кудерметова (Россия) — 1054

75. Анна Блинкова (Россия) — 862

83. Камилла Рахимова (Россия) — 814

97. Эрика Андреева (Россия) — 742

Теннис
Вероника Кудерметова
Полина Кудерметова
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