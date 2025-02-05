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Сегодня, 11:21

Кудерметова не взяла ни одного гейма и проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила швейцарке Белинде Бенчич во втором круге турнира в Абу-Даби — 0:6, 0:6.

Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Россиянка не взяла ни одного гейма за матч. Также она не сделала ни одного эйса и допустила 3 двойные ошибки. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем круге Бенчич сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия, WC).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, LL) — 6:0, 6:0

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Теннис
Вероника Кудерметова
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