Кудерметова сыграет с Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Берлине 20 июня

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Берлине в четверг, 20 июня. Матч пройдет на теннисном стадионе «Стадион Штеффи Граф» в Берлине (Германия). Ориентировочное время начала — 12.00 по московскому времени.

В России легальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Кудерметова — Рыбакина можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге российская теннисистка победила соотечественницу Людмилу Самсонову в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4.

Четвертая ракетка мира в Германии стартует с матча против Кудерметовой.

Турнир на травяном покрытии в Берлине пройдет с 17 по 23 июня.