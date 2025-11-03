Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом турнире WTA

3 ноября, 23:53
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс обыграли дуэт Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды) в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира WTA в парном разряде — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.
Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
Эта победа стала для Кудерметовой и Мертенс первой на турнире. В решающем матче они сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Мартины Навратиловой
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды) — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.
В хорошей спортивной борьбе , одержана Победа ! Можно сказать , на зубах , что доказывает престижность Итогового ! Надеюсь в следующей игре , мы получим итальянское счастье в подарок )
04.11.2025
Из Алматы
Очень напряжённый матч техничных соперниц, чётко осознающих, что в "паре" ценность каждого очка выше, чем в "одиночке", и понимающих, насколько от "ментального" состояния зависит каждый розыгрыш.
04.11.2025