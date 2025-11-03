Видео
3 ноября, 23:53

Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом турнире WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс обыграли дуэт Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды) в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира WTA в парном разряде — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.

Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Эта победа стала для Кудерметовой и Мертенс первой на турнире. В решающем матче они сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды) — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.

2

  • Skorz.

    В хорошей спортивной борьбе , одержана Победа ! Можно сказать , на зубах , что доказывает престижность Итогового ! Надеюсь в следующей игре , мы получим итальянское счастье в подарок )

    04.11.2025

  • Из Алматы

    Очень напряжённый матч техничных соперниц, чётко осознающих, что в "паре" ценность каждого очка выше, чем в "одиночке", и понимающих, насколько от "ментального" состояния зависит каждый розыгрыш.

    04.11.2025

    Теннис
    Вероника Кудерметова
