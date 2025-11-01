Кудерметова и Мертенс с поражения стартовали на парном Итоговом турнире

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс потерпели поражение в стартовом матче Итогового турнира WTA в парном разряде. Дуэт уступил латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Си Сувэй со счетом 6:1, 5:7, 5:10. Встреча длилась 1 час 38 минут. На счету Кудерметовой и Мертенс 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5 заработанных. Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Группа Мартины Навратиловой Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 6) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — 1:6, 7:5, 10:5

hant64 СЭ, всё, уже не идут за титулом?:grin::grin: 02.11.2025

Из Алматы По игре все было с точностью ло наоборот; Мертенс ошибалась чаще Кудерметовой. Причём в втором сете сначала было их поголовное преимущество над соперницами. Но потом сначала Елена, а затем и Шувэй стали играть всё чётче. И это продолжилось до конца матча. 02.11.2025