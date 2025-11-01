Кудерметова и Мертенс с поражения стартовали на парном Итоговом турнире

1 ноября, 22:59
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс потерпели поражение в стартовом матче Итогового турнира WTA в парном разряде.
Дуэт уступил латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Си Сувэй со счетом 6:1, 5:7, 5:10.
Встреча длилась 1 час 38 минут. На счету Кудерметовой и Мертенс 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5 заработанных.
Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Мартины Навратиловой
Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 6) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — 1:6, 7:5, 10:5
hant64
СЭ, всё, уже не идут за титулом?:grin::grin:
02.11.2025
Из Алматы
По игре все было с точностью ло наоборот; Мертенс ошибалась чаще Кудерметовой. Причём в втором сете сначала было их поголовное преимущество над соперницами. Но потом сначала Елена, а затем и Шувэй стали играть всё чётче. И это продолжилось до конца матча.
02.11.2025
_Mike N_
Вероника - никакая ! Приехала на итоговый турнир только благодаря бельгийке !
02.11.2025