1 ноября, 22:59

Кудерметова и Мертенс с поражения стартовали на парном Итоговом турнире

Алина Савинова

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс потерпели поражение в стартовом матче Итогового турнира WTA в парном разряде.

Дуэт уступил латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Си Сувэй со счетом 6:1, 5:7, 5:10.

Встреча длилась 1 час 38 минут. На счету Кудерметовой и Мертенс 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5 заработанных.

Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой

Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 6) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — 1:6, 7:5, 10:5

3

  • hant64

    СЭ, всё, уже не идут за титулом?:grin::grin:

    02.11.2025

  • Из Алматы

    По игре все было с точностью ло наоборот; Мертенс ошибалась чаще Кудерметовой. Причём в втором сете сначала было их поголовное преимущество над соперницами. Но потом сначала Елена, а затем и Шувэй стали играть всё чётче. И это продолжилось до конца матча.

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Вероника - никакая ! Приехала на итоговый турнир только благодаря бельгийке !

    02.11.2025

    Теннис
    Вероника Кудерметова
