Вероника Кудерметова с победы над Коччаретто стартовала на турнире в Хобарте

Сегодня, 14:23
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге турнира в Хобарте — 7:5, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Кудерметова сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету итальянки 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге россиянка сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:0