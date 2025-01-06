Вероника Кудерметова с победы над Коччаретто стартовала на турнире в Хобарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге турнира в Хобарте — 7:5, 6:0. Игра продолжалась 1 час 50 минут. Кудерметова сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету итальянки 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге россиянка сыграет с Камилой Осорио из Колумбии. Хобарт (Австралия) Турнир WTA Hobart International Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:0