Кудерметова завершила выступление в турнире в Хобарте

Сегодня, 12:44
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Хобарте.
В четвертьфинальном матче 27-летняя спортсменка уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс, несмотря на победу во втором сете с «баранкой» — 1:6, 6:0, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале турнира Мертенс встретится с Майей Джойнт из Австралии.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 0:6, 6:2