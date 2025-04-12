Вероника Кудерметова и Эрика Андреева вышли в финал квалификации турнира в Штутгарте

Россиянки Вероника Кудерметова и Эрика Андреева стали финалистками квалификации грунтового турнира в Штутгарте.

97-я ракетка мира Андреева победила немку Мариэллу Тамм — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 49 минут. 52-я ракетка мира Кудерметова за 1 час 11 минут обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна — 6:3, 6:2.

Андреева за выход в основную сетку турнира сыграет с белорусской Александрой Соснович. Кудерметова встретится с лучшей в матче Настасия Шунк (Германия) — Сара Эррани (Италия).

Основная сетка турнира в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.