Вероника Кудерметова обыграла Осорио во втором круге турнира в Хобарте

Сегодня, 11:10
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила Камилу Осорио из Колумбии во втором круге турнира в Хобарте.
Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:1. 27-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустив при этом 6 двойных ошибок. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Ее соперница сделала 1 эйс при 5 двойных ошибках и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.
В четвертьфинале соревнований Кудерметова поборется с Элизе Мертенс из Бельгии или Ренатой Сарасуа из Мексики.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:4, 6:1