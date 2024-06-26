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Сегодня, 16:00

Вероника Кудерметова — Каролина Возняцки: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Кудерметова сыграет с Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Россиянка Вероника Кудерметова встретится с чешской теннисисткой Каролиной Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге в среду, 26 июня. Ориентировочное время начала матча — 17.00 по московскому времени.

На территории России официальной трансляции теннисных турниров нет. Смотреть игру бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В первом круге Кудерметова прошла по сетке француженку Диан Парри (6:3, 5:7, 6:1). В 1/16 финала турнира Возняцки победила украинку Элину Свитолину в трех сетах — 6:3, 6:7 (7:4), 7:5.

27-летняя российская теннисистка — 36-й номер рейтинга WTA. 33-летняя чешка — 112-я ракетка мира.

Теннис
Вероника Кудерметова
Каролин Возняцки
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