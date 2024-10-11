Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:21

Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Ухане

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня уступили американкам Азиа Мухаммед и Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Ухане — 6:2, 4:6, 4:10.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В полуфинале Мухаммед и Пегула встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Алдила Сутджиади (Канада/Индонезия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3?211?715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6) — 2:6, 6:4, 10:4

Теннис
Вероника Кудерметова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Сегодня
Вчера
Неделя