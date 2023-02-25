Кудерметова о победе в парном турнире в Дубае: «Мы рады этому трофею»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала завоевание титула в Дубае в паре с Людмилой Самсоновой.

В финале они обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1.

«Мы стараемся быть лучше каждый день. Я думаю, если мы будем продолжать совершенствоваться, то выиграем много титулов вместе. Мы получаем от игры удовольствие, но и нервничаем тоже. Посмотрите на второй сет. Там было много взлетов и падений. Но нам удалось выиграть этот финал. Супер тай-брейк, потрясающий, без ошибок. Мы так рады этому трофею», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.

Кудерметова взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.