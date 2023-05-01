Кудерметова сыграет с Пегулой в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Американка Джессика Пегула обыграла итальянку Мартину Тревизан в четвертом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:3, 2:6, 6:3. За выход в полуфинал Пегула поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая победила соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, 18) — 6:3, 2:6, 6:3 Петра Мартич (Хорватия, 27) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — 6:3, 7:6 (7:1)