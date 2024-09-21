Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Россиянка Вероника Кудерметова победила болгарку Викторию Томову в четвертьфинале турнира в Сеуле — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 52 минуты. Кудерметова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Томовой — 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале 44-я ракетка мира сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, которая в 1/4 финала победила младшую сестру Вероники Полину Кудерметову (6:2, 6:1).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:3