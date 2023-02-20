Вероника Кудерметова вошла в первую десятку чемпионской гонки WTA

Россиянка Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе спортсменка дошла до полуфинала турнира в Дохе, проиграв первой ракетке мира польке Иге Свентек.

Еще одна российская теннисистка — Екатерина Александрова в том же турнире дошла до второго круга и поднялась на 11 позиций.

Лидером рейтинга является Арина Соболенко, ставшая до этого победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Чемпионская гонка WTA, версия от 20 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2470 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1456;

3 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1305;

4 (6). Джессика Пегула (США) — 740;

5 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 936;

6 (5). Магда Линетт (Польша) — 866;

7 (21). Ига Свентек (Польша) — 835;

8 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 690;

9 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 640;

10 (11). Кори Гауфф (США) — 620...

16 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 471...

18 (14). Анастасия Потапова (Россия) — 436;

19 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 432...

38 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 242...

51 (50). Варвара Грачева (Россия) — 186...

58 (55). Анна Блинкова (Россия) — 170...

69 (69). Анна Калинская (Россия) — 122...

74 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 111...

93 (89). Эрика Андреева (Россия) — 78.