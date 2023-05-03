Теннисистка Кудерметова: «Тренировалась в ЦСКА, но сейчас у меня нет с ним контракта»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что в настоящее время не имеет контракта с ЦСКА и не получает от него финансирования.

«В юности я тренировалась там (в ЦСКА). Это был мой клуб. Когда я приезжала в Москву, я тренировалась там. Но сейчас я там не тренируюсь. У меня нет с ними контракта, и я не получаю там зарплату. В данный момент мы разделены», — приводит слова Кудерметовой РИА «Новости» со ссылкой на Tennis 365.

Ранее Федерация тенниса Украины (ФТУ) призвала руководство Международной федерации тенниса (ITF), ATP и WTA, а также организаторов турниров «Большого шлема» отстранить россиян, которые имеют контракты с ЦСКА.

На данный момент российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.