Веснина — о выступлении Шнайдер в Торонто: «У нее было столько потрясающих побед в этом турнире»

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» прокомментировала поражение Дианы Шнайдер в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Торонто в матче с Джессикой Пегулой (4:6, 3:6).

— Следили за игрой Дианы Шнайдер в турнире в Торонто, где она уступила в полуфинале Джессике Пегуле?

— Да. Хочется сказать, что Диана — большая молодец. Она сразу же после Олимпиады полетела в Канаду ради выступления, а это очень небольшой срок для адаптации и перехода с грунта на хард. У нее было столько потрясающих побед в этом турнире. Она обыграла и Люду Самсонову, и Магдалену Фрех...

— И прошла вторую ракетку мира Гауфф.

— Да, и это, наверное, основная победа для Дианы. Ведь в этом году игроков из десятки она еще не обыгрывала. Диана прогрессирует, и медаль на Олимпиаде дала ей положительный заряд.

(Денис Сафронов)