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Сегодня, 12:08

Веснина назвала значимой победу Кудерметовой на парном Итоговом турнире WTA

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA.

В финале девушки обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (6:2, 4:6, 11:9).

«Это на самом деле очень значимая победа. Поздравляю Веронику с титулом Итогового чемпионата! На Итоговый отбираются только лучшие из лучших по итогам сезона, поэтому это очень круто. По моему мнению, в финале встречались сильнейшие две пары за этот год.
Честно, верила в пару Вероники с Элизе, мне казалось, что они могут победить. Но, конечно, финал получился очень напряженным, буквально несколько мячей все решили. Мне кажется, что Веронике эта победа принесет уверенность и в одиночном разряде в следующем году. Завершить сезон на такой хорошей ноте — очень приятно», — сказала Веснина «СЭ».

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также Кудерметова и Мертенс впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.

Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
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Тарпищев о Кудерметовой: «Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал!»