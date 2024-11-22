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Сегодня, 10:10

Веснина объявила о завершении игровой карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Елена Веснина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская теннисистка Елена Веснина объявила об окончании игровой карьеры.

«Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу эти слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой. Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку. Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в соцсетях.

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде три победы в турнирах «Большого шлема» и 19 побед в турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла три титула WTA.

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Теннис
Елена Веснина

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