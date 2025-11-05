Видео
5 ноября, 18:18

Веснина — об игре Андреевой и Шнайдер на парном Итоговом турнире WTA: «Они очень юные. Им нужно учиться и прибавлять»

Константин Белов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» мнением о выступлении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на парном Итоговом турнире WTA.

Россиянки потерпели два поражения в двух матчах: они уступили парам Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (3:6, 6:7 (2:7)) и Тимеа Бабош/Луиза Стефани (5:7, 6:2, 7:10).

Андреева и Шнайдер занимают последнее место в группе Лизель Хубер, после поражения от Бабош и Стефани россиянки лишились шансов на выход в полуфинал.

«Очень жаль, что такой результат у Мирры и Дианы. Но это их первый парный Итоговый турнир. Это большой опыт, им нужно еще учиться, практиковаться и прибавлять. Они очень юные, и можно сказать, что их пара не такая обкатанная. Нужно время, чтобы еще больше понять философию парной игры. Им нужен этот опыт, чтобы стать игроками высокого уровня. Само попадание на Итоговый турнир — крутое достижение, но нужно продолжать прибавлять и совершенствоваться», — сказала Веснина «СЭ».

В четверг, 6 ноября, Андреева и Шнайдер проведут заключительный матч на парном Итоговом турнире WTA — они встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд.

2

  • Ganimed

    Одна утонула в жире, другая выгребает из под баксов кучи на поверхность:laughing:Обоих выловить и расстрелять, без суда и следствия, что за х пл?! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    05.11.2025

  • Александр Иванов

    из 16 теннисисток только они- около 20 летние, все остальные - 30-35, даже 40 летние, т.е. когда в одиночке уже ничего не светит.. Пары - пустая трата времени

    05.11.2025

